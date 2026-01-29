Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
29.01.2026 19:29:36
Costco Is Sued Over Preservatives in Its $5 Rotisserie Chickens
A proposed class-action lawsuit claims Costco was misleading customers and engaging in false advertising when it described the chicken as having no preservatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
