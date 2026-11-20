NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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20.11.2026 18:23:02
Costco Just Announced a Special Dividend for Shareholders as of Nov. 24. Should You Buy Shares Before Then?
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) is usually a market-beating stock, but it's spent most of this year trailing the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). However, Costco stock soared last week after the company announced that it will pay a $30 per-share special dividend to shareholders as of Nov. 24. Should you buy Costco stock now?
Costco has paid a special dividend to investors four times since 2015, and it keeps getting larger. The last one was in 2023 for $15. Costco's regular dividend yields a paltry 0.53%, and this is a fantastic addition. The latest special dividend will be paid on Dec. 4 to shareholders as of Nov. 24.
Image source: Getty Images.
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