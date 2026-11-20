Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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20.11.2026 16:30:02
Costco Just Made a New All-Time High After Announcing a $30-Per-Share Special Dividend. Is the Stock a Buy Before Dec. 10?
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) is not a stock typically known for dividends. Although it has raised its dividend every year since introducing it in 2004, its payout is well below the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) average, and it is probably the company's loyal customer base and steady financial growth that continue to attract investors to the stock.
Nonetheless, Costco has partially compensated for its lower dividend yield by periodically paying special dividends, and the announcement of a $30-per-share special dividend has brought payouts back into focus.
Unfortunately, that may not be enough to make the stock a great buy before it announces its first-quarter fiscal 2027 earnings on Dec. 10, and here's why.
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