Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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20.08.2026 16:00:00
Costco Just Upped Its Dividend by 13.1%. Here's How Much $10,000 Invested Pays Each Year.
On April 15, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) raised its quarterly dividend from $1.30 to $1.47 per share, an increase of roughly 13.1%. Yearly, the new rate comes out to $5.88 per share. How much does that get you if you buy $10,000 in Costco stock today?Shares are trading around $960, so a $10,000 investment buys you roughly 10.4 shares -- you can buy fractions of shares these days through most brokers. That means your $10,000 investment yields just over $61. That works out to a dividend yield of 0.61%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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