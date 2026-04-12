Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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12.04.2026 10:15:00
Costco Raised Membership Fees for the First Time in 7 Years. Here's What Investors Learned From It.
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is one of the world's largest and most successful retailers. Here's a fun fact: Costco is so renowned among shoppers that the company doesn't spend any money on advertising!Its bulk-item bargains and legendary $1.50 hot dogs continue to attract loyal customers, enabling the company to grow profitably over the years. But in 2024, Costco raised its premium club membership fee to $130 annually from $120. It was the first price hike in seven years.Since then, Costco and investors have learned an important lesson that could impact Costco stock in the coming years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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