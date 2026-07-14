Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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14.07.2026 07:26:07
Costco Stock: Buy the Dip?
Costco (NASDAQ: COST) shares were down after the company reported monthly sales data.*Stock prices used were the afternoon prices of July 10, 2026. The video was published on July 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
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13.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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|Costco Wholesale Corp.
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