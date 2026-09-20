Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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20.09.2026 11:44:00
Costco Stock at $892: Here's What History Says Comes Next
Most of the market's attention has gravitated to the artificial intelligence (AI) boom. But Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is out to prove that sizable wealth can be made in boring industries. Investors don't have to just stick to the technology sector.
In the past decade, shares have risen 486% (as of Sept. 17). Including dividends, they have generated a total return of 594%. The market has soured on the retail stock since May, as it has fallen 18% below its peak.
Costco now trades at around $892 per share. Investors might be inclined to buy the dip in a perennial winner. Here's what history says comes next.
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