Costco Stock at $892: Here's What History Says Comes Next

Most of the market's attention has gravitated to the artificial intelligence (AI) boom. But Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is out to prove that sizable wealth can be made in boring industries. Investors don't have to just stick to the technology sector.

In the past decade, shares have risen 486% (as of Sept. 17). Including dividends, they have generated a total return of 594%. The market has soured on the retail stock since May, as it has fallen 18% below its peak.

Costco now trades at around $892 per share. Investors might be inclined to buy the dip in a perennial winner. Here's what history says comes next.

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