Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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11.04.2026 12:15:00
Costco Stock Is a Screaming Buy in April, but Only if This 1 Thing Happens
So far in 2026, the S&P 500 index has fallen more than 3% (as of April 7). During the same time, shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) have climbed 17%. The warehouse club operator, which has a stellar history of success, has been doing a wonderful job taking care of its investors in times of general market weakness.This winning retail stock could be a screaming buy in the month of April -- but only if one thing happens.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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