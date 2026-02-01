Costco Wholesale Aktie

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

01.02.2026 05:45:00

Costco Stock Is Soaring. Is It Too Late to Buy?

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has outperformed the S&P 500 by a wide margin over a long period of time, but even some of the best stocks have off years, and Costco stock barely moved last year.However, the market seems to have remembered it now, and it's off to an incredible start in 2026, up 13% in January as of this writing.If you didn't manage to buy it on the low, is it too late to buy now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

Analysen zu Costco Wholesale Corp.

Aktien in diesem Artikel

Costco Wholesale Corp.

