Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
01.02.2026 05:45:00
Costco Stock Is Soaring. Is It Too Late to Buy?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has outperformed the S&P 500 by a wide margin over a long period of time, but even some of the best stocks have off years, and Costco stock barely moved last year.However, the market seems to have remembered it now, and it's off to an incredible start in 2026, up 13% in January as of this writing.If you didn't manage to buy it on the low, is it too late to buy now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|791,90
|-0,54%
