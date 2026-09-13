Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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13.09.2026 15:25:00
Costco Stock Price Forecast: Here's What a $10,000 Investment Today Could Be Worth by September 2027
Over the past 12 months, Costco Wholesale's (NASDAQ: COST) stock price has underperformed the S&P 500. While Costco shares are down 6.2% as of this writing, the S&P 500 has climbed 16.4%. Also, Costco is trading well below its 52-week high of approximately $1,096.
That said, based on analysts' forecasts over the next 12 months, the Costco stock price could look very different by September 2027.
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