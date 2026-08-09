Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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09.08.2026 21:28:01
Costco vs. General Mills: Comparing Revenue Trends Between These Consumer Staples Companies
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) operates an expansive international network of membership-based retail warehouses that sell bulk groceries, household goods, electronics, and assorted proprietary merchandise to millions of consumers and businesses.It recently announced a planned increase to its annual membership fees alongside a new rollout of store entry card scanners to verify customer identities. It reported a net income margin of 3% for the quarter ended May 10, 2026.General Mills (NYSE:GIS) primarily generates revenue by producing and distributing a wide variety of globally recognized branded consumer food products, including breakfast cereals, baking mixes, snacks, and pet food, to multiple retail channels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 240,00
|0,39%
|Costco Wholesale Corp.
|818,10
|-0,11%
|General Mills Inc.
|31,96
|0,57%