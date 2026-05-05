Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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05.05.2026 15:16:00

Costco vs. Walmart: What's the Better Consumer Staples Buy Right Now?

There are countless retail businesses, but only a few can match the scale of Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST). As of market close on May 1, they are the 11th- and 26th-largest companies in the world by market cap, respectively.Both companies have rewarded their investors handsomely over the years and have great growth opportunities ahead. However, one stands out as the better buy right now. I believe it's Walmart, for a few key reasons. Let's take a look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 31 580,00 0,13% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 867,20 0,30% Costco Wholesale Corp.
Walmart 111,80 0,52% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 10 830,00 -1,72% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

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