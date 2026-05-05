Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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05.05.2026 15:16:00
Costco vs. Walmart: What's the Better Consumer Staples Buy Right Now?
There are countless retail businesses, but only a few can match the scale of Walmart (NASDAQ: WMT) and Costco Wholesale (NASDAQ: COST). As of market close on May 1, they are the 11th- and 26th-largest companies in the world by market cap, respectively.Both companies have rewarded their investors handsomely over the years and have great growth opportunities ahead. However, one stands out as the better buy right now. I believe it's Walmart, for a few key reasons. Let's take a look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 580,00
|0,13%
|Costco Wholesale Corp.
|867,20
|0,30%
|Walmart
|111,80
|0,52%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 830,00
|-1,72%
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