Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 22:29:43

Costco Wholesale Corporation Announces Advance In Q2 Profit

(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $2.03 billion, or $4.58 per share. This compares with $1.78 billion, or $4.02 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $69.59 billion from $63.72 billion last year.

Costco Wholesale Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.03 Bln. vs. $1.78 Bln. last year. -EPS: $4.58 vs. $4.02 last year. -Revenue: $69.59 Bln vs. $63.72 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

mehr Nachrichten