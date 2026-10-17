Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
18.10.2026 01:30:00
Costco Wholesale Has Fallen More Than 10% From Its Peak Before. Here's What History Says Happens Next.
When Costco Wholesale (NASDAQ: COST) stock falls 10% or more from its peak, like right now, history says it usually sets a new high within a year, though there are a couple of important (and recent) counterexamples to be aware of. The stock's most recent record high was in May of this year, and a recovery is already in progress; at the lows, its drawdown was just a hair over 18%.
For shareholders like yours truly, these stretches of bumpiness are annoying, but they're also great opportunities to buy more shares. Let's take a look at how Costco tends to perform in the periods after these declines to see why that's the case.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|32 980,00
|0,00%
|Costco Wholesale Corp.
|879,60
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.