Costco Wholesale Stock Is Trading Over $1,000. Here's Why a Stock Split Still May Not Come in 2027.

Thus far in 2026, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) stock has been battling the $1,000 price level. It still has to make it through the rest of November and December, but as of the Oct. 30 closing price, Costco is trading above $1,000.

While there's nothing that says a stock split must occur at that price, it's a key psychological level for investors. At $1,000 or higher, shareholders may worry that retail investors will be priced out, stalling the share price from moving higher. Ironically, however, hitting that price in the first place highlights Costco's business strength.

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