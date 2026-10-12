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12.10.2026 21:03:00

Costco Wholesale Stock Loses to 10-Year U.S. Treasury Notes on Yield. Here's Why It Wins on Everything Else.

The 10-year U.S. Treasury note rarely looks this appealing. Its yield reached 5.22% on Oct. 8, according to Federal Reserve data, the highest reading since March 2002. Costco Wholesale (NASDAQ: COST) offers a forward dividend yield of 0.6%.

Put $10,000 into each, and the Treasury hands you payouts of about $520 a year while Costco sends you around $60. Why bother?

But income is only one piece of an investment's return, and for long-term investors, it's often a small part.

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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 32 980,00 2,81% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 886,30 0,80% Costco Wholesale Corp.

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