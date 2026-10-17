Costco Will Pay a $1.47 Dividend on Nov. 13 -- Here's Whether It Makes More Sense to Use a Dividend Reinvestment Program or Keep the Income

Shareholders of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) can look forward to some dividend payouts heading their way soon. The dividend of $1.47 per share will be paid out on Nov. 13 to shareholders of record at the close of business on Oct. 30.

When that time comes, shareholders will have a decision to make. They can either take the dividends as income, or use them in a dividend reinvestment plan (DRIP), which purchases more Costco shares. Depending on your investing goals, one may make more sense over the other.

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