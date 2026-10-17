Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
17.10.2026 23:00:00
Costco Will Pay a $1.47 Dividend on Nov. 13 -- Here's Whether It Makes More Sense to Use a Dividend Reinvestment Program or Keep the Income
Shareholders of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) can look forward to some dividend payouts heading their way soon. The dividend of $1.47 per share will be paid out on Nov. 13 to shareholders of record at the close of business on Oct. 30.
When that time comes, shareholders will have a decision to make. They can either take the dividends as income, or use them in a dividend reinvestment plan (DRIP), which purchases more Costco shares. Depending on your investing goals, one may make more sense over the other.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
26.04.26
|Ausblick: NOV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|32 980,00
|0,00%
|Costco Wholesale Corp.
|879,60
|0,68%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,13
|-5,04%
|NOV Inc Registered Shs
|16,70
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.