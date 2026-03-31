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WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005

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31.03.2026 09:15:00

Costco Will Soon Open Its First Stand-Alone Gas Station to Members. Here's What Investors Need to Know.

The popular wholesale retailer Costco (NASDAQ: COST) plans to expand its gasoline offerings beyond its traditional stores and will soon launch stand-alone gas stations that will remain exclusive to its members, who pay a $65 or $130 annual membership fee.The first one is set to launch in Mission Viejo, California, in June with a 40-pump station. Another is slated to open in Honolulu, Hawaii in 2027.Here is what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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