Costco's Underlying Sales Growth Has Slowed 3 Months in a Row. Its September Report Comes Oct. 7.

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) stock has gone nowhere in a year. At around $917 as of this writing, shares stand almost exactly where they were at the start of October 2025. And since peaking at $1,096.50 in May, they've shed around 16%.

The business hasn't been the problem. The membership-based retailer's fiscal fourth quarter of 2026 (the 16 weeks ending Aug. 30, 2026) showed comparable sales growth of 9.4% and a 15% jump in earnings per share, to $6.75.

But Costco also posts sales every month, and these monthly results have been cooling since May.

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