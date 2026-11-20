Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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20.11.2026 19:15:02
Costco’s Upcoming $30 Special Dividend Is Twice the Size of Its Last Special Payout. Is This the Most Unstoppable Consumer Staples Stock to Buy Now?
Earlier this month, Costco Wholesale (NASDAQ:COST) declared a special dividend of $30 per share, payable on Dec. 4 to shareholders of record as of the close of business on Nov. 24. That payout will be double the $15 per share special dividend that shareholders received in 2024.
But rather than being a reason to buy the stock on its own, these intermittent bonus distributions point to a broader case for holding Costco as a long-term investment.
Image source: Getty Images.
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