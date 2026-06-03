Indians Aktie
ISIN: US45566P1057
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04.06.2026 01:28:31
Costly fuel pushes more Indians to buy electric cars but challenges remain
High fuel prices are strengthening the case for EV adoption in the world's third largest auto market.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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