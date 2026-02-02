COTA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COTA lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,99 JPY, nach 37,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat COTA 4,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at