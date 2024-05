COTA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

COTA präsentierte in der am 08.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 JPY gegenüber 2,87 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,83 Milliarden JPY – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COTA 1,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,78 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 54,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,14 Milliarden JPY gegenüber 8,80 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,18 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 9,20 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

