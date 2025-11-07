COTA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

COTA hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,51 Prozent auf 1,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at