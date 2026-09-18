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18.09.2026 06:31:29
COTA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
COTA hat am 17.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,150 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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