CoTec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CoTec hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CoTec ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at