Coterra Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Coterra Energy hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,38 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at