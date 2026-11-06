Coty A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coty A äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coty A 0,070 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at