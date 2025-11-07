Coty A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coty A präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coty A 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Coty A 1,58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,67 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at