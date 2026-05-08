Coty A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coty A hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,470 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at