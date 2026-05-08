Coty öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coty hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,74 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,60 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at