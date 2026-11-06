Coty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Coty lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Coty im vergangenen Quartal 7,99 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coty 8,59 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at