Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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29.10.2026 21:30:00
Could $1,000 Invested in Palantir Turn Into $100,000?
Palantir (NASDAQ: PLTR) went public via a direct listing on Sept. 30, 2020. A $1,000 investment at its earliest trading price of $10 would be worth about $19,400 today. That's an impressive six-year gain, but could it eventually turn that investment into $100,000?
Palantir operates two data-gathering platforms: Gotham for government clients, and Foundry for commercial clients. These platforms create digital twins of a client's entire organization by collecting data from their databases, supply chain reports, sensors, internal documents, emails, financial records, social media accounts, and other disparate sources.
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