Could $10,000 Invested in ASML Set You Up for Life?

ASML Holding (NASDAQ: ASML) has a competitive moat of a type that most companies can only dream about. It might be one of the best stocks to own in the world, given its competitive advantages.

But can an investment in just one company, no matter how dominant it is in its field, set you up for life?

Getting that sort of return on investment from a stock is a tall order, and to do so would require a strong commitment. Even then, it's a long shot. But if one stock could do that, ASML might have the best chance.

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