Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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16.10.2026 00:15:00

Could $2,000 Invested in SpaceX Help You Retire Early?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) had a major IPO in June. The stock started hot, reached around $200 per share, then crashed to $110. However, it has settled back to just above $150 per share, which is ironically right where it started trading on its opening day. This tells me that the market has settled into a normalized valuation for the stock, but does that mean it's a good investment?

A $2,000 investment may not sound like much now, but it could grow substantially depending on whether SpaceX works out. But could it help you retire early? Maybe. But it won't be as quickly as you want.

Image source: The Motley Fool.

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