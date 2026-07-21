Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
21.07.2026 15:30:00
Could $5,000 in Ares Capital Generate $500 a Year in Passive Income?
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) currently yields just over 10%. That's about 10 times higher than the S&P 500. At that rate, investing $5,000 into the business development company's (BDC) stock would generate a little more than $500 a year in passive income. That's, of course, if Ares Capital can maintain its current dividend rate. Here's a look at the sustainability of its high-yielding payout.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ares Capital CorpShs
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Ares Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ares Capital CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ares Capital CorpShs
|16,69
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.