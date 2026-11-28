I've long been a close follower of nuclear power stocks such as NuScale Power (NYSE:SMR) and Oklo Inc. (NYSE:OKLO). These companies aren't ordinary nuclear power businesses. Both intend to develop small modular reactors, or SMRs. This technology is ideal for meeting the rapidly rising energy needs of the artificial intelligence industry.

"Small modular reactors are smaller reactors with capacity up to 300 MW and also leverage modular construction and standardized components," a report from Deloitte explains. "These design improvements can help reduce construction costs and shorten timelines. SMRs may also offer greater siting flexibility, making them more suitable for deployment on smaller sites."

Data center companies want to expand as quickly as possible, and the low up-front capital needs of SMRs are attractive. Modularity enables more power to be brought online as data center infrastructure expands. And SMRs' smaller footprints allow for the co-location of power production and data center assets.

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