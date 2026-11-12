NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.11.2026 14:07:00
Could $5,000 Invested in Nvidia Today Make You a Millionaire?
Sometimes opportunity knocks. Other times, it just knocks you out. Nvidia (NASDAQ: NVDA) shed its market cap crown two weeks ago, and the gap continues to widen. The leading maker of AI chips and other high-level computing solutions has shed nearly 30% of its value since peaking last month.
The stock is surprisingly cheap right now. With a critical earnings report now less than a week away, is this a good place for your next investment? Delivering on the headline that brought you here, can laying $5,000 on Nvidia now make you a millionaire?
You probably know the answer. I have some hard truths if you don't.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|146,58
|-2,31%
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