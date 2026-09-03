AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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03.09.2026 20:33:00

Could a $10,000 Investment in AMD Double by the End of 2028?

AMD (NASDAQ: AMD) stock has had a great run in 2026, rising by around 120% so far. But that information doesn't do investors much good in retrospect. What matters more is where the stock is heading from here, and how fast.With how rapidly the AI build-out is progressing, many investors are looking to find stocks in this sector that have the potential to double in a year or two. So, could AMD double in just under two and a half years, by the end of 2028? Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 392,05 -0,43% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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