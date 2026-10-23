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23.10.2026 14:13:00
Could a $10,000 Investment in Micron Set You Up for Life?
Some companies don't keep their ambitions secret. They swagger onto the stock market and draw plenty of attention with a splashy IPO and big promises (lookin' at you, Tesla).
But some incredibly successful stocks are sleeper hits: They quietly sit on the market doing nothing until one day, bam! Their shares take off like a rocket, and everybody wonders how they didn't see it coming.
That's what happened to memory chipmaker Micron Technology (NASDAQ: MU) in late 2025: Its shares had languished for years until a global memory shortage and AI data center boom took the stock stratospheric. Between June 25, 2025, and June 25, 2026, the chipmaker's shares grew more than 850%.
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