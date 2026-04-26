Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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26.04.2026 19:13:00

Could a $25,000 Investment in Netflix Still Offer Generational Wealth?

If you saw the vision and took on a calculated risk, investing $25,000 into Netflix's (NASDAQ: NFLX) initial public offering would have rewarded you handsomely. There's no way to go back to the 2002 IPO, when shares were offered at $15 each ($0.12 on a split-adjusted basis), but we can evaluate Netflix's prospects going forward to see if a similar opportunity exists today. Let's look at a few of the new monetization avenues the streaming giant is exploring, and whether a $25,000 stake in 2026 could eventually turn into meaningful wealth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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