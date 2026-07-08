Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 19:00:00

Could a $25,000 Investment in SanDisk Stock Make You a Millionaire?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has been explosive this year. The relatively new stock, which was spun off from Western Digital at the beginning of 2025, is up nearly 5,000% in the little time it's been its own public company. Even if you'd waited and invested $25,000 at the beginning of this year, when it was already rising, you'd have $190,000 today.Can a $25,000 investment today make you a millionaire?Sandisk has always been known for its memory cards, and it makes a number of different memory products. It's one of a small number of producers of a technology called NAND flash memory, which can hold on to memory in an off state, making it a vital piece of almost any device used today, from laptops to smartphones and more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Western Digital Corp.

mehr Nachrichten