Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
08.07.2026 19:00:00
Could a $25,000 Investment in SanDisk Stock Make You a Millionaire?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has been explosive this year. The relatively new stock, which was spun off from Western Digital at the beginning of 2025, is up nearly 5,000% in the little time it's been its own public company. Even if you'd waited and invested $25,000 at the beginning of this year, when it was already rising, you'd have $190,000 today.Can a $25,000 investment today make you a millionaire?Sandisk has always been known for its memory cards, and it makes a number of different memory products. It's one of a small number of producers of a technology called NAND flash memory, which can hold on to memory in an off state, making it a vital piece of almost any device used today, from laptops to smartphones and more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.07.26
|Speichersektor mit Abgaben: Aktien von SanDisk und Western Digital brechen ein (finanzen.at)
|
07.07.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.07.26