Costco Wholesale Aktie
ISIN: ARDEUT110863
|
21.01.2026 01:15:00
Could a Basket of Coca-Cola, Costco, and Walmart Support Decades of Passive Income?
Coca-Cola (NYSE: KO), Costco (NASDAQ: COST), and Walmart (NASDAQ: WMT) are three of the most reliable dividend stocks. Coca-Cola has been in business for almost 140 years, while Costco and Walmart have both been around for more than 40 years.These companies continue to gain market share in their industries while making it difficult for competitors to enter. Costco and Walmart offer competitive pricing for various products and services. Coca-Cola does that too, and the beverage brand will also acquire competitors who find opportunities to gain market share.These three dividend stocks may be enough to generate passive income for decades, but there are some key details to keep in mind.
Analysen zu Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|21 710,00
|1,88%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|30 500,00
|0,40%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|9 960,00
|0,25%