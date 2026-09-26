Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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26.09.2026 15:07:26
Could a Left Party government in Berlin expropriate large real estate companies?
The socialist Left Party won the Berlin election partly on the promise to implement the city's 2021 expropriation referendum as a way to solve the city's rent crisis. But can it really happen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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