Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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13.08.2026 01:06:14
Could a Shirt Fool Facial Recognition? The Answer Is Complicated
At Defcon, a strange-looking print pushed a researcher below an AI camera’s detection threshold. Now its creator is putting patterns like it on shirts and hoodies, even though worn clothing remains the big unproven test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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