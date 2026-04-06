Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
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06.04.2026 20:30:00
Could Acquiring the Satellite Communications Company Globalstar Send Amazon Stock Soaring?
Globalstar's (NASDAQ: GSAT) stock recently popped amid reports that Amazon (NASDAQ: AMZN) was in talks to acquire the satellite maker for $8.8 billion. Let's see why Amazon might be interested in Globalstar, and if a takeover would drive its stock higher.Amazon is already the world's largest e-commerce and cloud infrastructure company, but it's been quietly building its own low-earth orbit (LEO) satellite business to challenge SpaceX's Starlink and AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) in the nascent market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Globalstar IncShs
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02.04.26
|Amazon-Übernahmefantasie beflügelt Globalstar-Aktie - deutlicher Kurssprung (finanzen.at)
Analysen zu Globalstar IncShs
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