Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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25.04.2026 23:05:00
Could Amazon Be the 1 Consumer‑Tech Stock That Helps Turn $50,000 Into $1 Million by 2036?
With its immense $2.7 trillion market cap, Amazon (NASDAQ: AMZN) is unquestionably one of the most successful companies the world has ever seen. Its leading position in multiple industries highlights a relentless focus on catering to its customers' needs. Investors have reaped the rewards.In the past decade, shares have generated a return of 690% (as of April 21). After learning about this performance, investors want to figure out what the future will bring. Could Amazon be the one consumer tech enterprise that turns $50,000 into $1 million by 2036? Here's what investors need to know about this "Magnificent Seven" stock's potential to compound capital.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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