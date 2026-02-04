American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
04.02.2026 17:10:00
Could Buying American Express (AXP) Today Set You Up for Life?
American Express' (NYSE: AXP) stock has rallied nearly 550% over the past ten years. If we include reinvested dividends, it delivered a total return of 644% -- easily beating the S&P 500's total return of 330%. Will a fresh investment in this blue chip stock today set you up for life?American Express is often considered a credit card company, but it doesn't operate the same business model as Visa (NYSE: V) or Mastercard (NYSE: MA). Unlike those two credit card giants, which only co-issue branded cards with banks and don't handle the actual accounts, American Express issues its own cards and handles the accounts through its own bank.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
03.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starke Zahlen bei American Express - Aktie verliert dennoch (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)