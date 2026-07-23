Aviation Holdings Group Aktie
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23.07.2026 22:05:00
Could Buying Archer Aviation Stock Today Set You Up for Life?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is an ambitious developer of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, also known as "flying taxis." Its flagship eVTOL craft -- Midnight -- is like a cross between a drone and a helicopter, and it could one day carry up to four passengers over traffic.Archer has yet to certify its eVTOLs, and its stock value is a reflection of that: After flirting with a double-digit value last October, Archer's stock now trades at about $5 a share. With a market cap of $4 billion, could this be an opportunity to set you up for life, or is it a high-flying trap concealing enormous risk?Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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