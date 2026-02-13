ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
13.02.2026 18:45:00
Could Buying ASML Stock Today Set You Up for Life?
I would never suggest putting all your money into a single stock. The best way to invest is through a diversified portfolio of stable, long-term stocks that can help you grow wealth over time. But there are a handful of key stocks that should be a part of that portfolio.One of the best ones today may be flying under the radar: ASML Holding (NASDAQ: ASML), an AI infrastructure stock that's quietly having one of the best years on the Nasdaq-100 index.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)